Українські виробники наростили експорт пива та вина
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українські виробники наростили обсяги експорту пива та вина. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зазначається, що у січні-жовтні цього року Україна експортувала пива із солоду на 26 млн. 246 тис. дол., що на 69% більше, ніж за 10 місяців минулого року.
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Також, Україна наростила обсяги експорту вина виноградного. За 10 місяців цього року Україна експортувала відповідної продукції на 26 млн 227 тис. дол, що на 36,4% більше, ніж у січні-жовтні минулого року.
Також, за рік Україна наростила й імпорт пива та вина. За 10 місяців цього року Україні імпортувала вина виноградного на 74 млн 838 тис. дол., що на 12,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Імпорт пива Україною за рік зріс на 37%.
Як повідомляв УНН, на свята алкоголь в Україні дорожчати не буде.
Більше того, у споживача з'явиться можливість заощадити на купівлі спиртного до 25%.