Українські ветерани вибороли чотири медалі на старті ЧЄ з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У перший день континентального чемпіонату серед ветеранів у Глазго українці здобули чотири нагороди — “золоту”, “срібну” й дві “бронзові”, передає УНН.
Титул найсильнішого виборов наш Нугзар Месаблішвілі. Киянин — один із найтитулованіших ветеранів-дзюдоїстів України. У Глазго нашому спортсмену в фіналі протистояв представник Великобританії Джон Гудвін. Українець володів ініціативою, тому арбітр покарав британця двома “шидо” в основний час сутички. Боротьба за принципом “голден скор” тривала 46 секунд, коли Джон отримав третє зауваження, і наш спортсмен здобув перемогу.
У цій же ваговій і віковій категорії (від 50 до 54-х років, вагова категорія — до 90 кілограмів) до медалі дістався Євген Супрун із Дніпра. У сутичці за “бронзу” він взяв гору над шведом Стаффаном Ебенфельтом.
“Срібло” виборов Олександр Венгер із Павлограда Дніпропетровської області (до 66 кг). Четверту медаль першого дня змагань приніс нашій команді черкащанин Володимир Іваненко (понад 100 кг).
Примітно, що чемпіонат триватиме до 17 червня. Україну представляє дуже солідна команда — понад 60 спортсменів.