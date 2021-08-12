Українські вболівальники не зможуть відвідати матч національної збірної в Казахстані

Цитата

“1 вересня 2021 року збірна України проведе виїзний поєдинок кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2022 у групі D проти національної команди Казахстану”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що матч відбудеться в Нур-Султані на стадіоні “Астана Арена” й розпочнеться о 17:00 за київським часом.

“Як йдеться в листі, що надійшов на адресу Української асоціації футболу від ФІФА, уболівальники з України не зможуть підтримати нашу збірну в цьому поєдинку. За узгодженням з УЄФА прийнято рішення скасувати квоту 5% квитків для вболівальників гостьових команд на всі вересневі матчі відбору ЧС-2022 та товариські зустрічі національних збірних під час вересневого „вікна“. Таке рішення обумовлене нещодавніми спалахами COVID-19 в Європі та великою кількістю матчів, які будуть зіграні протягом цього часу”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

3 серпня стало відомо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишає національну команду у зв’язку із закінченням контракту.

Наразі на пост тренера збірної України з футболу окрім Сергія Реброва розглядають Олександра Петракова, під керівництвом якого молодіжна збірна стала чемпіоном світу у 2019 році.