Українські танки представили на параді з прийняття ЗС Таїланду присяги на вірність королю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Українські БТР та танки були гідно представлені на параді з нагоди прийняття Збройними Силами Таїланду присяги на вірність Королю. Про це у себе в Twitter написав Посол України в Таїланді, Лаосі, М’янмі Андрій Бешта, оприлюднивши відповідні фото, передає УНН.
“Українські БТР-3Е1 та танки ОПЛОТ гідно представлені на параді з нагоди прийняття Збройними Силами Таїланду присяги на вірність Королю Рамі Х в рамках святкування коронації Його Величності”, — йдеться в повідомленні посла.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський ініціює розгляд Кабінетом міністрів питання щодо продовження контракту на виготовлення 45 БТР-4Е.