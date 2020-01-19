Українські танки представили на параді з прийняття ЗС Таїланду присяги на вірність королю

“Українські БТР-3Е1 та танки ОПЛОТ гідно представлені на параді з нагоди прийняття Збройними Силами Таїланду присяги на вірність Королю Рамі Х в рамках святкування коронації Його Величності”, — йдеться в повідомленні посла.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський ініціює розгляд Кабінетом міністрів питання щодо продовження контракту на виготовлення 45 БТР-4Е.