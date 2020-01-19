Украинские танки представили на параде по принятию ВС Таиланда присяги на верность королю
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Украинские БТР и танки были достойно представлены на параде по случаю принятия Вооруженными Силами Таиланда присяги на верность королю. Об этом у себя в Twitter написал Посол Украины в Таиланде, Лаосе, Мьянме Андрей Бешта, обнародовав соответствующие фото, передает УНН.
"Украинский БТР-3Е1 и танки ОПЛОТ достойно представлены на параде по случаю принятия Вооруженными Силами Таиланда присяги на верность королю Раме Х в рамках празднования коронации Его Величества", - говорится в сообщении посла.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом министров вопрос о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е.