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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Українські страви під звуки сирен: як фонд Миколи Тищенка збирав гроші для України у Парижі

Українські страви під звуки сирен: як фонд Миколи Тищенка збирав гроші для України у Парижі

Київ • УНН

 • 162998 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Є багато способів, якими українці намагаються привернути увагу міжнародної громадськості до біди, що прийшла з росії, і один із них — проведення званих вечерь з аукціонами для допомоги Збройним силам України під назвою Charity Dinners, пише УНН.

Один такий напередодні був проведений у Парижі, наступний планується провести у Каннах. Організацією займається фонд "Дорога миру", який створив нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко разом зі своєю дружиною Аллою Барановською.

На заходах подають страви української національної кухні, які готують судді проекту "Майстер шеф" Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Українську кухню представляють найкращі

На кожній вечері іноземцям допомагають поринути у традиції України — так, у Парижі подавали спаржу, вирощену на майже згорілих полях Херсонської області. В оформленні використовували колоски як символ зерна, яке крадуть та спалюють росіяни в Україні. Також вони символізують урожайність та працьовитість України.

"Європейці та американці через це також дізнаються, що відбувається в Україні. Ми включаємо їм сирени та відео того, що відбувається, кадри вибухів та руйнувань. Тому що живучи в європейських спокійних містах, вони не зовсім у контексті того, що відбувається. Ми за допомогою цього заохочуємо їх допомагати нам фінансово", — розповідає Алла Барановська.

На вечері також проводиться аукціон з продажу лотів з цікавою історією, — гітара із зображенням захисників "Азовсталі", лімітовані марки серії Zaтонул або Vтопився від Миколи Тищенка та голови Укрпошти Ігоря Смілянського, марка з "російським кораблем", виготовлена з ворожого бронетранспортера, футболки та м’ячі з автографами відомих спортсменів, тощо.

Більшість лотів унікальні у своєму роді

Колекціонери віддають великі гроші за такі символи українського спротиву

Кошти після вечері в Парижі будуть направлені на рахунки створеного Володимиром Зеленським фонду United24 та допомогу захисникам Миколаєва.

Українські Національні Новини

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