Українські шахістки тріумфували на Меморіалі Албулець
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Румунії пройшов меморіал Марії Албулець серед жінок, на якому перші місця обійняли представниці України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
У змаганнях взяли участь 16 шахісток, у тому числі й дві представниці України. Саме українки розташувались на двох верхніх щаблях турнірної таблиці.
Так Анастасія Рахмангулова у 9 турах набрала 6,5 очок і посіла перше місце. Одразу 7 шахісток набрали по 5,5 очок, у тому числі Євгенія Долуханова, яку додаткові показники вивели на друге місце.
Трійку призером замкнула француженка Андреа-Крістіана Навротеску.
Нагадаємо, що Рахмангулова і Долуханова увійшли до топ-100 ЧЄ.