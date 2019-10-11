Украинские шахматистки торжествовали на Мемориале Албулець

В соревнованиях приняли участие 16 шахматисток, в том числе и две представительницы Украины. Именно украинки расположились на двух верхних ступенях турнирной таблицы.

Так Анастасия Рахмангулова в 9 турах набрала 6,5 очков и заняла первое место. Сразу 7 шахматисток набрали по 5,5 очков, в том числе Евгения Долуханова, которую дополнительные показатели вывели на второе место.

Тройку призеров замкнули француженка Андреа-Кристиана Навротеску.

Напомним, что Рахмангулова и Долуханова вошли в топ-100 ЧЕ.