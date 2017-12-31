Українські шахісти без медалей завершили виступи на ЧС з бліцу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Слідом за чемпіонатами світу зі швидких шахів закінчилися чемпіонати світу з бліцу на якому Україну представляли 17 спортсменів, повідомляє УНН з посиланням на ФШУ.
Як і в рапід-турнірах у чемпіонатах з бліцу нікому з представників України не вдалось посісти призове місце. Антон Коробов із 13,5 очками розділив 6-11 місця і посів у підсумку 9 місце. Усього в чемпіонаті взяли участь 12 українців.
У жіночій секції з п’яти представниць України найкраще виступили Анна Ушеніна та Наталя Жукова, які набрали по 13 очок і посіли відповідно 11 та 12 місця.
Зазначимо, що у чоловічому чемпіонаті впевнено переміг М.Карлсен (Норвегія) із 16 очками, другим став С.Карякін (Росія) — 14,5 очок, третім — В.Ананд (Індія) — також 14,5 очок.
Додамо також, чемпіонкою світу серед жінок стала Н.Дзангідзе (Грузія), яка набрала 16,5 очок. Друга — В.Гуніна (Росія), 16 очок, третя — Цзюй Веньцзюнь (Китай) — 14 очок.
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