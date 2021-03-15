Українські шаблістки вперше в історії не кваліфікувались на Олімпіаду

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“Наш жіночий квартет у складі срібного зразка Олімпіади-2016, а саме Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Вороніної та Олени Кравацької, поступившись у напруженому чвертьфіналі збірній Кореї на чолі з бронзовою медалісткою особистих змагань у Будапешті Юн Чжи Су — 36:45, посів восьме місце. На жаль, цього виявилося замало для здобуття заповітного командного квитка до Токіо”, — вказано у повідомленні федерації фехтування України

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Відомо, що жіноча збірна України з фехтування посіла восьме місце в командному турнірі в Будапешті, чого виявилось недостатньо для того, аби кваліфікуватись на Олімпіаду в Токіо. Єдиною фехтувальницею, яка гарантувала собі квиток у Токіо стала Ольга Харлан.

Відомо, що відбір на Олімпіаду пройшли чотири найкращі команди — Олімпійська збірна Росії, Франція, Італія і Південна Корея.