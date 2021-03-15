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Українські шаблістки вперше в історії не кваліфікувались на Олімпіаду

Київ • УНН

 • 15286 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Жіноча збірна України з фехтування вперше в історії не кваліфікувалась на Олімпійські ігри. Квартет шаблісток посів 8-ме місце в командному турнірі у Будапешті. Про це повідомляється на сайті Національної федерації фехтування України, передає УНН.

Цитата

“Наш жіночий квартет у складі срібного зразка Олімпіади-2016, а саме Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Вороніної та Олени Кравацької, поступившись у напруженому чвертьфіналі збірній Кореї на чолі з бронзовою медалісткою особистих змагань у Будапешті Юн Чжи Су — 36:45, посів восьме місце. На жаль, цього виявилося замало для здобуття заповітного командного квитка до Токіо”, — вказано у повідомленні федерації фехтування України

Деталі

Відомо, що жіноча збірна України з фехтування посіла восьме місце в командному турнірі в Будапешті, чого виявилось недостатньо для того, аби кваліфікуватись на Олімпіаду в Токіо. Єдиною фехтувальницею, яка гарантувала собі квиток у Токіо стала Ольга Харлан.

Відомо, що відбір на Олімпіаду пройшли чотири найкращі команди — Олімпійська збірна Росії, Франція, Італія і Південна Корея.

Українські Національні Новини

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