Українські самбісти завоювали 30 медалей на юнацькому чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Столиця Чехії прийняла чемпіонат Європи з самбо серед юніорів та юнаків на якому боролися 300 учасників з 25 країн Старого світу, передає УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту.
Успішними змагання стали для спортсменів національної збірної України, які за різними ваговими категоріями та різними розділами вибороли 30 нагород, з них дев’ять — найвищого ґатунку.
Чемпіонами Європи серед юніорок та юніорів вибороли Катерина Саблєва (44 кг) , Катерина Москальова (72 кг) та Єлизавета Горб (+80).
На найвищу сходинку турнірного п’єдесталу в столиці Чехії серед юнаків та дівчат піднялися Денис Раєвський (60 кг), Роман Труш (65 кг), Назар Шадрін (75 кг), Алла Бегеба (48 кг), Ірина Логойда (75 кг) та Марія Меркулова (+75 кг).
Віталій Терентьєв (48 кг) Олексій Моісєєв (100 кг), Валерія Петрова (48 кг) Анастасія Безатосна (52), Ганна Антикало (80 кг) та Вєсна Гочева здобули титул “віце-чемпіон Європи”.
Як повідомляв УНН, три золоті нагороди — таким став доробок українських самбістів на дорослому Кубку Європи у Мадриді.