Українські ракетники і артилеристи уразили зенітний ракетний комплекс окупантів С-300

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"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 101 430 осіб, 3006 танків та сотень одиниць військової техніки.