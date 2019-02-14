Українські ПСГ заповнені газом на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 12 лютого зменшився до 10,505 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Протягом доби з ПСГ України відібрано 56,61 млн куб. м газу.
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При цьому в даних за 12 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 17,34 млн куб. м, з Угорщини - 3,01 млн куб. м, з Польщі - 2,44 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 33%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018-го ціни на наз для населення зросли на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.