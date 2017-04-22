Українські позиції на Донбасі обстріляли 25 разів, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. З початку доби і до 18:00 бойовики 25 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"З початку доби ворог 25 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних сил України. Епіцентром вогневого протистояння був донецький напрямок", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що зокрема з 82-міліметрових мінометів та з озброєння БМП ворог вів вогонь по позиціях поруч Луганського.
"З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник бив по захисниках Авдіївки, шахти “Бутівка” та Кам’янки. Оборонців Зайцевого та Пісків ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У районі шахти “Бутівка” діяли ворожі снайпери", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, на приморському напрямку з мінометів калібру 82 мм ворог гатив по морських піхотинцях поблизу Широкиного.
"З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів вів вогонь по захисниках Водяного, а з кулеметів та стрілецької зброї — по оборонцях Лебединського", - додали у штабі.
Також повідомляється, що на луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв опорні пункти в районі Валуйського.
"Один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення", - поінформували у штабі.
Нагадаємо, за даними розвідки, "бюджетників" в ОРДЛО примушують до участі у військових зборах.