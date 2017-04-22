Украинские позиции на Донбассе обстреляли 25 раз, ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. С начала суток и до 18:00 боевики 25 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщили УНН в пресс-центре штаба АТО.
"С начала суток враг 25 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Эпицентром огневого противостояния было донецкое направление", - говорится в сообщении.
Указано, что в частности с 82-миллиметровых минометов и из вооружения БМП враг вел огонь по позициям возле Луганского.
"С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитниках Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцевого и Песков враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на приморском направлении из минометов калибра 82 мм враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино.
"С гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров вел огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского", - добавили в штабе.
Также сообщается, что на луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты в районе Валуйского.
"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", - сообщили в штабе.
Напомним, по данным разведки, "бюджетников" в ОРДЛО принуждают к участию в военных сборах.