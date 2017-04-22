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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36887 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101217 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154093 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115470 просмотра

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11 марта, 14:12 • 115948 просмотра

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Украинские позиции на Донбассе обстреляли 25 раз, ранен военный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. С начала суток и до 18:00 боевики 25 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщили УНН в пресс-центре штаба АТО.

"С начала суток враг 25 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Эпицентром огневого противостояния было донецкое направление", - говорится в сообщении.

Указано, что в частности с 82-миллиметровых минометов и из вооружения БМП враг вел огонь по позициям возле Луганского.

"С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитниках Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцевого и Песков враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на приморском направлении из минометов калибра 82 мм враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино.

"С гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров вел огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского", - добавили в штабе.

Также сообщается, что на луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты в районе Валуйского.

"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", - сообщили в штабе.

Напомним, по данным разведки, "бюджетников" в ОРДЛО принуждают к участию в военных сборах.

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