Українські лижники з вадами зору не потрапили до фіналу спринту Паралімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В рамках 5-го змагального дня Паралімпійських ігор у Пхьончхані стартували кваліфікаційні спринти у лижних гонках, передає УНН.
На дистанції 1,5 км серед чоловіків із вадами зору брали участь двоє українців. Юрій Уткін посів 12-те місце і не зумів пробитися до півфіналу в який потрапили 8-м спортсменів.
Кваліфікацію подолати зумів наш Дмитро Суярко, але в півфінальному заїзді наш спортсмен відстав від лідерів на 2,3 секунди, посів третій рядок і не зумів кваліфікуватися до вирішальної гонки за медалі.
Додамо, що Україна дебютувала в зимових видах спорту на VІІ зимових Паралімпійських іграх 1998 року в Нагано (Японія). Тоді результат рівнявся 3 “золотим”, 2 “срібним” та 4 “бронзовим” медалям.