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Украинские лыжники с проблемами зрения не попали в финал спринта Паралимпиады-2018

Украинские лыжники с проблемами зрения не попали в финал спринта Паралимпиады-2018

Киев  •  УНН

 • 8920 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В рамках 5-го соревновательного дня Паралимпийских игр в Пхенчхане стартовали квалификационные спринты в лыжных гонках, передает УНН.

На дистанции 1,5 км среди мужчин с проблемами зрения участвовали двое украинцев. Юрий Уткин занял 12-е место и не сумел пробиться в полуфинал в который попали 8-м спортсменов.

Квалификацию преодолеть сумел наш Дмитрий Суярко, но в полуфинальном заезде наш спортсмен отстал от лидеров на 2,3 секунды, занял третью строчку и не сумел квалифицироваться в решающую гонку за медали.

Добавим, что Украина дебютировала в зимних видах спорта на VII зимних Паралимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония). Тогда результат равнялся 3 “золотым”, 2 “серебряным” и 4 “бронзовым” медалям.

Украинские Национальные Новости

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