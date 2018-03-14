Украинские лыжники с проблемами зрения не попали в финал спринта Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В рамках 5-го соревновательного дня Паралимпийских игр в Пхенчхане стартовали квалификационные спринты в лыжных гонках, передает УНН.
На дистанции 1,5 км среди мужчин с проблемами зрения участвовали двое украинцев. Юрий Уткин занял 12-е место и не сумел пробиться в полуфинал в который попали 8-м спортсменов.
Квалификацию преодолеть сумел наш Дмитрий Суярко, но в полуфинальном заезде наш спортсмен отстал от лидеров на 2,3 секунды, занял третью строчку и не сумел квалифицироваться в решающую гонку за медали.
Добавим, что Украина дебютировала в зимних видах спорта на VII зимних Паралимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония). Тогда результат равнялся 3 “золотым”, 2 “серебряным” и 4 “бронзовым” медалям.