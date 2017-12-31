Українські лідери дізналися суперників на першому тенісному турнірі в сезоні-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. За підсумками жеребкування визначилися супротивники українських тенісистів в основних сітках турнірів WTA Premier і АТР, які пройдуть у Брісбені (Австралія), інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Еліна Світоліна, посіяна під 3 номером на “Brisbane International”, свій перший поєдинок в новому сезоні проведе проти іспанки Карли Суарес Наварро (WTA 40). Останній очний матч суперниць з чотирьох загальних зустрічей залишився в активі Суарес Наварро (на траві в Бірмінгемі в 2016 році іспанка перемогла у впертій боротьбі 7-5, 4-6, 7-5).
На кортах в Брісбені Еліна раніше виступала три рази і двічі ставала півфіналісткою (2015, 2017).
Леся Цуренко відкриватиме турнір матчем з восьмою сіяною Ешлі Барті з Австралії (WTA 17). У 2014 році Цуренко і Барті провели єдиний очний поєдинок на змаганнях в Акапулько, де в фіналі кваліфікації сильніше була австралійка.
Натомість в чоловічій сітці першим суперником киянина Олександра Долгополова стане аргентинський тенісист Дієго Шварцман (6).
Раніше тенісисти зустрічалися лише одного разу — в 2016 році на ґрунтовому турнірі в Буенос-Айресі Шварцман здобув перемогу з рахунком 5:7, 6:4, 6:3.