Українські легкоатлети здобули нагороди міжнародних змагань

Деталі

Вікторія Ткачук перемогла у бігу на 400 метрів з бар’єрами й установила рекорд "Меморіалу Каміли Сколімовської" – 54,18 с. Українка на три соті секунди випередила американку Нненью Гейлі. Анна Рижикова замкнула першу трійку (54,25 с).

Ірина Геращенко після змагань у Брюсселі виступила ще й у Хожуві, де посіла друге місце зі стрибків у висоту (1,94 м). Юлія Левченко лише за спробами поступилася Камілі Лічвінко й стала четвертою (1,91 м). Перемогла італійка Єлена Валлортігара (1,96 м).

У секторі для стрибків у висоту серед чоловіків українець Богдан Бондаренко додав ще два сантиметри до найкращого результату сезону й зі стрибком на 2,24 м поділив третє місце з американцем Деррілом Салліваном і поляком Норбертом Кобєльскі.

Михайло Кохан був п’ятим з метання молота (76,31 м). Переміг поляк Павел Файдек (79,60 м).

Доповнення

Український стрибун у висоту здобув медаль міжнародних змагань в Італії.