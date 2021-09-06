Українські легкоатлети здобули нагороди міжнародних змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. За підсумками легкоатлетичного вік-енду представники України вибороли чотири призові місця на міжнародних турнірах, повідомляє УНН з посиланням на дані ФЛАУ.
Деталі
Вікторія Ткачук перемогла у бігу на 400 метрів з бар’єрами й установила рекорд "Меморіалу Каміли Сколімовської" – 54,18 с. Українка на три соті секунди випередила американку Нненью Гейлі. Анна Рижикова замкнула першу трійку (54,25 с).
Ірина Геращенко після змагань у Брюсселі виступила ще й у Хожуві, де посіла друге місце зі стрибків у висоту (1,94 м). Юлія Левченко лише за спробами поступилася Камілі Лічвінко й стала четвертою (1,91 м). Перемогла італійка Єлена Валлортігара (1,96 м).
У секторі для стрибків у висоту серед чоловіків українець Богдан Бондаренко додав ще два сантиметри до найкращого результату сезону й зі стрибком на 2,24 м поділив третє місце з американцем Деррілом Салліваном і поляком Норбертом Кобєльскі.
Михайло Кохан був п’ятим з метання молота (76,31 м). Переміг поляк Павел Файдек (79,60 м).
Доповнення
Український стрибун у висоту здобув медаль міжнародних змагань в Італії.