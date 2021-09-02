Український стрибун у висоту здобув медаль міжнародних змагань в Італії

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко відкрив міжнародний сезон змаганнями срібної серії Континентального туру Всесвітньої легкої атлетики в Роверето (Італія), повідомляє УНН з посиланням на сайт ФЛАУ.

Деталі

В Роверето Бондаренко, який напередодні відсвяткував День народження, подолав висоту 2,22 м і став з цим результатом третім. 2,25 цього вечора підкорилися лише двом атлетам – олімпійському чемпіону італійцю Марко Тамбері, забезпечивши йому друге місце, й американцю Шелбі МакІвену, який, в результаті, переміг зі стрибком на 2,28 м. Олег Дорощук був шостим (2,19 м).

Примітно, що наша Наталія Стребкова слідом за особистим рекордом з бігу на 3000 метрів з перешкодами встановила ще один – з бігу на 3000 м без перешкод. Подолавши дистанцію за 8:54,73 хв, вона фінішувала в Роверето дев’ятою.

Довідка

Востаннє на турнірах за кордоном Бондаренко виступав ще в червні 2019 року, коли став бронзовим призером Європейських ігор. З того часу Бондаренко лікував травми й відновлювався після них.

 

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