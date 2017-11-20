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Українські консули відвідали Гриба у російському СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Українські консули в понеділок провели зустріч з українцем Павлом Грибом, якого утримують у російському СІЗО, його стан здоров'я погіршується. Про це повідомив батько українця Ігор Гриб у Facebook, передає УНН.

"Сім хвилин. Рівно стільки часу було сьогодні надано українським консулам для зустрічі з Павлом. Розмовляти українською - заборонено, ліки - заборонено. Павло капюшон не знімає, тіло обсипане виразками, стан здоров'я погіршується. Молимось і віримо у швидке повернення на Батьківщину", - зазначив І.Гриб.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.

У РФ П.Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

Жовтневий районний суд міста Краснодара продовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

Українські Національні Новини

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