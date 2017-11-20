Украинские консулы посетили Гриба в российском СИЗО

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 1566 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 28228 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55556 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74938 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81259 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80414 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63831 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100762 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украинские консулы посетили Гриба в российском СИЗО

Украинские консулы посетили Гриба в российском СИЗО

Киев  •  УНН

 • 13813 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинские консулы в понедельник провели встречу с украинцем Павлом Грибом, которого удерживают в российском СИЗО, его состояние здоровья ухудшается. Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб в Facebook, передает УНН.

"Семь минут. Ровно столько времени было сегодня предоставлено украинским консулам для встречи с Павлом. Разговаривать на украинском - запрещено, лекарства - запрещено. Павел капюшон не снимает, тело усыпано язвами, состояние здоровья ухудшается. Молимся и верим в скорое возвращение на Родину", - отметил И.Гриб.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Октябрьский районный суд города Краснодара продолжил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

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