Украинские консулы посетили Гриба в российском СИЗО

"Семь минут. Ровно столько времени было сегодня предоставлено украинским консулам для встречи с Павлом. Разговаривать на украинском - запрещено, лекарства - запрещено. Павел капюшон не снимает, тело усыпано язвами, состояние здоровья ухудшается. Молимся и верим в скорое возвращение на Родину", - отметил И.Гриб.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Октябрьский районный суд города Краснодара продолжил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.