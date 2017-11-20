Украинские консулы посетили Гриба в российском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинские консулы в понедельник провели встречу с украинцем Павлом Грибом, которого удерживают в российском СИЗО, его состояние здоровья ухудшается. Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб в Facebook, передает УНН.
"Семь минут. Ровно столько времени было сегодня предоставлено украинским консулам для встречи с Павлом. Разговаривать на украинском - запрещено, лекарства - запрещено. Павел капюшон не снимает, тело усыпано язвами, состояние здоровья ухудшается. Молимся и верим в скорое возвращение на Родину", - отметил И.Гриб.
Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.
В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Октябрьский районный суд города Краснодара продолжил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.