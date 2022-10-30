Українські каратисти вибороли 5 нагород на змаганнях в Туреччині

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П'ять бронзових медалей завоювали українські каратисти на чемпіонаті світу серед кадетів, юніорів та молоді, який завершився у турецькій Коньї. Їх отримали:

- Анна Ващишин (куміте кадети, до 47 кг);

- Дар'я Булай (куміте кадети, понад 54 кг);

- Поліна Марченко (куміте юніори, до 48 кг);

- Назарій Пранничук (куміте кадети, до 57 кг);

- Нікіта Філіпов (U21 куміте, до 60 кг).

Нагадаємо

Дворазовий медаліст Олімпійських ігор у Токіо-2020 українець Михайло Романчук виграв турнір з плавання на відкритій воді Oceanman World.