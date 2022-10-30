Українські каратисти вибороли 5 нагород на змаганнях в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство молоді та спорту повідомило, що українські каратисти на чемпіонаті світу серед кадетів отримали 5 бронзових медалей, пише УНН.
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П'ять бронзових медалей завоювали українські каратисти на чемпіонаті світу серед кадетів, юніорів та молоді, який завершився у турецькій Коньї. Їх отримали:
- Анна Ващишин (куміте кадети, до 47 кг);
- Дар'я Булай (куміте кадети, понад 54 кг);
- Поліна Марченко (куміте юніори, до 48 кг);
- Назарій Пранничук (куміте кадети, до 57 кг);
- Нікіта Філіпов (U21 куміте, до 60 кг).
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