Українські фігуристи очолили міжнародний турніру “Winter Star”

Учні харківського тренера Галини Чурілової отримали за ритмічний танець 70,96 балів, чисто і якісно виконавши всі ключові елементи. Технічна оцінка танцюристів склала 41,10 балів, а компоненти судді оцінили у 29,86 балів.

Наші фігуристи незначно випереджають французів Джулію Вагре та П’єра Суке — 69,69, що передвіщає гостру боротьбу за найвищу нагороду турніру серед сеньйорів. Не втрачають надії поборотися за неї і білоруси Вікторія Семенюк та Ілля Юхимук, які розташувалися впритул до перших двох дуетів — 68,68.

Українці увійшли до групи лідерів і в юніорській категорії, де одесити Ліка Бондар та Артем Коваль (тренер Олена Онищенко) успішно впоралися з ритмічним танцем і посідають друге місце з результатом 55,44. Перша позиція — у росіян Єлизавети Шичиної та Гордія Хулупова, які перед виконанням довільної програми забезпечили собі чималий запас балів — 65,97.

На третьому місці білоруські спортсмени Світлана Бармоцина та Святослав Верстаков — 55,29, а четвертими, відстаючи від них лише на 0,13 балу, йде ще один наш дует — харків’яни Марія Пінчук та Микита Погорєлов — 55,16.

Примітно, що вже сьогодні танцюристи виступлять з довільними програмами.

Також відзначимо, міжнародний турнір “Winter Star” проводиться вперше. З огляду на епідеміологічну ситуацію змагання проходять без глядачів.