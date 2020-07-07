Українські фахівці у США працюють над підготовкою до пуску ракети-носія Antares: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Українські фахівці працюють над підготовкою до пуску ракети-носія корпорації Northrop Grumman “Антарес” згідно з графіком. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО.
“Як повідомлялося раніше, у квітні цього року група співробітників ДП „Конструкторське бюро „Південне“ імені М.К. Янгеля“ і НВП „Хартрон-Аркос“ ЛТД відбули до США для участі у роботах з підготовки до пуску ракети-носія корпорації Northrop Grumman „Антарес“, якою вже у вересні цього року планують доставити вантажі на Міжнародну космічну станцію на замовлення NASA”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що після двотижневого карантину в США група у повному складі приступила до виконання робіт за програмою.
“19 червня 15 фахівців, які брали участь в електровипробуваннях першого ступеня ракети-носія „Антарес“ в центрі космічних запусків на о. Уоллопс, повернулися в Україну, один залишився у США для виконання планових робіт. На початку липня до США прилетіли ще двоє українських фахівців, і ближчим часом очікують на прибуття ще трьох спеціалістів з системи контролю заправки”, — зазначається в повідомленні.
Також організація перельоту українських фахівців, зокрема у частині ухвалення рішень щодо надання необхідних дозволів на виліт стала можливою завдяки зокрема підтримці та міжвідомчій координації спільних дій з боку Ради національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, у США запустили ракету-носій створену за участі України.