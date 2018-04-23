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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українські дзюдоїсти здобули кілька медалей на кадетському Кубку Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. В рамках Кубку Європи серед кадетів у чеському Тепліце двоє уродженців України вибороли дві нагороди, інформує УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Українські дзюдоїсти здобули кілька медалей на кадетському Кубку Європи

У поєдинку за третє місце на п’єдесталі пошани дніпрянин Олег Вередиба переміг киянина Антона Клейноса.

Ще один дніпрянин Артем Бубир також став бронзовим призером. У сутичці за третє місце наш спортсмен взяв гору над Владіміром Старком із Німеччини.

Шанс вибороти призове місце мала Владислава Снітко із Києва у категорії до 48 кілограмів. Але вона програла Еллін Хеннінгер із Нідерландів і стала в результаті п’ятою.

Зазначимо, що за крок до медалі зупинилася ще одна представниця Дніпра Руслана Булавіна у вазі понад 70 кілограмів. У поєдинку за третє місце вона програла Анні Сантос із Бразилії.

Додамо також, для Вередиби це вже четверта міжнародна нагорода нинішнього сезону. Він був срібним призером на континентальних кубках у Берліні і Загребі, а також “бронзовим” у Фолоніці.

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