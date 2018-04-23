Українські дзюдоїсти здобули кілька медалей на кадетському Кубку Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В рамках Кубку Європи серед кадетів у чеському Тепліце двоє уродженців України вибороли дві нагороди, інформує УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
У поєдинку за третє місце на п’єдесталі пошани дніпрянин Олег Вередиба переміг киянина Антона Клейноса.
Ще один дніпрянин Артем Бубир також став бронзовим призером. У сутичці за третє місце наш спортсмен взяв гору над Владіміром Старком із Німеччини.
Шанс вибороти призове місце мала Владислава Снітко із Києва у категорії до 48 кілограмів. Але вона програла Еллін Хеннінгер із Нідерландів і стала в результаті п’ятою.
Зазначимо, що за крок до медалі зупинилася ще одна представниця Дніпра Руслана Булавіна у вазі понад 70 кілограмів. У поєдинку за третє місце вона програла Анні Сантос із Бразилії.
Додамо також, для Вередиби це вже четверта міжнародна нагорода нинішнього сезону. Він був срібним призером на континентальних кубках у Берліні і Загребі, а також “бронзовим” у Фолоніці.