Українські бригади арбітрів отримали призначення на ігри Ліги конференцій УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На перших матчах плей-офф раунду кваліфікації Ліги конференцій працюватимуть одразу дві українські суддівські бригади. Про це інформує прес-служба УАФ, передає УНН.
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19 серпня в Таллінні Євген Арановський працюватиме на поєдинку місцевої “Флори” проти ірландського “Шемрок Роверс”. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Жуков. Четвертий арбітр — Віталій Романов.
Цього ж дня, але в турецькому Сівасі місцевий “Сівасспор” (раніше за клуб виступав наш півзахисник Сергій Рибалка) та данський “Копенгаген” на поле виведе Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін та Валентин Куцев. Четвертий арбітр — Олександр Дердо.
Нагадаємо
Колишній лідер “Шахтаря” оформив перший гол за “Інтернасьйональ” після повернення.