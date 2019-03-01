Українські банки у січні показали рекордні прибутки

КИЇВ. 1 березня. УНН. Банківський сектор в Україні у січні отримав чистий прибуток обсягом 5,426 млрд грн, що є майже четвертиною прибутку платоспроможних банків за увесь 2018 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.