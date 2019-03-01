Українські банки у січні показали рекордні прибутки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Банківський сектор в Україні у січні отримав чистий прибуток обсягом 5,426 млрд грн, що є майже четвертиною прибутку платоспроможних банків за увесь 2018 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
Так, у січні 2019 року чистий прибуток платоспроможних банків сягнув 5,426 млрд грн. У порівнянні з показником за грудень попереднього року у 1,734 млрд грн, ця цифра більша на майже 213%. Загалом за минулий рік прибутковість банківського сектора сягнула 21,726 млрд грн.
Доходи платоспроможних банків у січні становили 20,180 млрд грн, витрати - 14,754 млрд грн, з яких відрахування у резерви - 1,759 млрд грн.
Нагадаємо, кількість банків в Україні у 2018 році скоротилась на п’ять одиниць та станом на кінець 2018 року становила 77 діючих банків.