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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українські атлетки вибороли дві медалі ЧЄ з літніх видів спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українка Наталія Прищепа стала чемпіонкою Європи з бігу на дистанції 800 метрів, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Українські атлетки вибороли дві медалі ЧЄ з літніх видів спорту

На дистанції 800 метрів не було рівних нашій Наталії Прищепі — 2 хвилини і 0,38 секунди. Бронзова нагорода дісталася українці Ользі Ляховій — 2:00,79 с.

Між українками на п’єдесталі пошани опинилася француженка Ренелль Ламоте — 2:00,62 с.

Примітно, що 23-річна Прищепа захистила свій титул переможниці чемпіонату Європи-2016. Тоді вона в Амстердамі продемонструвала час 1:59,7 хв. Натомість Ляхова у складі естафетної збірної України в 2014 році здобувала срібну медаль на дистанції 4 по 400 метрів.

Нагадаємо, що раніше Україні медаль європейських ігор приніс стрибун у довжину Сергій Никифоров.

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