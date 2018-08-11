Українські атлетки вибороли дві медалі ЧЄ з літніх видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українка Наталія Прищепа стала чемпіонкою Європи з бігу на дистанції 800 метрів, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
На дистанції 800 метрів не було рівних нашій Наталії Прищепі — 2 хвилини і 0,38 секунди. Бронзова нагорода дісталася українці Ользі Ляховій — 2:00,79 с.
Між українками на п’єдесталі пошани опинилася француженка Ренелль Ламоте — 2:00,62 с.
Примітно, що 23-річна Прищепа захистила свій титул переможниці чемпіонату Європи-2016. Тоді вона в Амстердамі продемонструвала час 1:59,7 хв. Натомість Ляхова у складі естафетної збірної України в 2014 році здобувала срібну медаль на дистанції 4 по 400 метрів.
Нагадаємо, що раніше Україні медаль європейських ігор приніс стрибун у довжину Сергій Никифоров.