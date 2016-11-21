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Українські аптеки переповнені ліками, що не проходять належний митний контроль - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Перед тим, які ліки потрапляють до споживачів, вони мають перебувати на складах, далі фармпрепарати передаються національним дистриб’юторам, які за схемами логістичної доставки постачають ліки до аптек. Разом з тим, в Україні сьогодні системно ніхто не перевіряє аптеки на предмет продажу фальсифікату. До такого фасильсифікату, зокрема, належать препарати, які не проходять митницю. Про це у коментарі УНН розповів Голова правління ГО “Всеукраїнська фармацевтична палата” Олег Клімов.

Українські аптеки переповнені ліками, що не проходять належний митний контроль - експерт

За його словами “в нас наразі існує 8 національних дистриб’юторів ліків, які мають сертифікати відповідності міжнародним стандартом належної практики дистриб’юції”.

“Дистриб’юторами по схемі логістичної доставки препарати доставляються в аптечні заклади. Це так як повинно бути. А те, що наразі аптеки переповнені фальсифікатами, підробками, препаратами які не проходять митницю — на це вказують ті кримінальні справи і повідомлення, які є в пресі”, — сказав О.Клімов.

При цьому, він наголосив на тому, о Україна — єдина держава на теренах ЄС, де відсутній контроль лікарських засобів в аптеках.

Справа в тому що Україна — унікальна країна на теренах ЄС, де заборонено Державній службі із контролю лікарських засобів перевіряти аптеки. Це нонсенс. Це узаконений злочин проти українського народу.

І знову, у нас вийшла постанова Кабміну про мораторій на перевірку аптечних закладів на 2017 рік. Ми доживемо до того, що люди будуть боятися в аптеках купувати ліки", — розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у 2015 обсяг імпорту лікарських препаратів в Україну скоротився вдвічі.

Також нагадаємо, на Дніпропетровщині в аптеках продавали небезпечні медпрепарати.

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