Українські аптеки переповнені ліками, що не проходять належний митний контроль - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Перед тим, які ліки потрапляють до споживачів, вони мають перебувати на складах, далі фармпрепарати передаються національним дистриб’юторам, які за схемами логістичної доставки постачають ліки до аптек. Разом з тим, в Україні сьогодні системно ніхто не перевіряє аптеки на предмет продажу фальсифікату. До такого фасильсифікату, зокрема, належать препарати, які не проходять митницю. Про це у коментарі УНН розповів Голова правління ГО “Всеукраїнська фармацевтична палата” Олег Клімов.
За його словами “в нас наразі існує 8 національних дистриб’юторів ліків, які мають сертифікати відповідності міжнародним стандартом належної практики дистриб’юції”.
“Дистриб’юторами по схемі логістичної доставки препарати доставляються в аптечні заклади. Це так як повинно бути. А те, що наразі аптеки переповнені фальсифікатами, підробками, препаратами які не проходять митницю — на це вказують ті кримінальні справи і повідомлення, які є в пресі”, — сказав О.Клімов.
При цьому, він наголосив на тому, о Україна — єдина держава на теренах ЄС, де відсутній контроль лікарських засобів в аптеках.
Справа в тому що Україна — унікальна країна на теренах ЄС, де заборонено Державній службі із контролю лікарських засобів перевіряти аптеки. Це нонсенс. Це узаконений злочин проти українського народу.
І знову, у нас вийшла постанова Кабміну про мораторій на перевірку аптечних закладів на 2017 рік. Ми доживемо до того, що люди будуть боятися в аптеках купувати ліки", — розповів він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у 2015 обсяг імпорту лікарських препаратів в Україну скоротився вдвічі.
Також нагадаємо, на Дніпропетровщині в аптеках продавали небезпечні медпрепарати.