Украинские аптеки переполнены лекарствами, которые не проходят надлежащий таможенный контроль - эксперт

По его словам, "у нас сейчас существует 8 национальных дистрибьюторов лекарств, которые имеют сертификаты соответствия международному стандарту надлежащей практики дистрибьюции".

"Дистрибьюторами по схеме логистической доставки препараты доставляются в аптечные учреждения. Это так как должно быть. А то, что сейчас аптеки переполнены фальсификатами, подделками, препаратами которые не проходят таможню - на это указывают те уголовные дела и сообщения, которые есть в прессе", - сказал О.Климов.

При этом, он отметил, что Украина - единственное государство на территории ЕС, где отсутствует контроль лекарственных средств в аптеках.

Дело в том, что Украина - уникальная страна на территории ЕС, где запрещено Государственной службе по контролю лекарственных средств проверять аптеки. Это нонсенс. Это узаконенное преступление против украинского народа.

И снова, у нас вышло постановление Кабмина о моратории на проверку аптечных учреждений на 2017 год. Мы доживем до того, что люди будут бояться в аптеках покупать лекарства", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, в 2015 году объем импорта лекарственных препаратов в Украине сократился вдвое.

Также напомним, в Днепропетровской области в аптеках продавали опасные медпрепараты.