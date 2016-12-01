Українські АЕС за добу виробили 268,12 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Минулої доби, 30 листопада, станціями вироблено 268,12 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 1 грудня, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 37-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 7-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 865 МВт, ЮУАЕС — 1 965 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.