Українські АЕС за добу виробили 262,62 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Минулої доби, 31 січня, станціями вироблено 262,62 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 1 лютого, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 99-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 69-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 870 МВт, ЮУАЕС — 2 010 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.