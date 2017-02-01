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Українські АЕС за добу виробили 262,62 млн квт-г електроенергії

Київ • УНН

 • 8778 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Минулої доби, 31 січня, станціями вироблено 262,62 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.

Сьогодні, 1 лютого, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 99-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 69-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 870 МВт, ЮУАЕС — 2 010 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.

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