Українські АЕС за добу виробили 258,37 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Минулої доби, 5 січня, станціями вироблено 258,37 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 6 січня, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 14-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 73-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 43-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 430 МВт, ЮУАЕС — 2 010 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.