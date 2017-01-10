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04:30 • 3489 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 42188 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 101824 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 127085 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 133262 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 229990 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 169456 перегляди

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28 березня, 11:58 • 189423 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172836 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

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28 березня, 09:26 • 165003 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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Українські АЕС за добу виробили 258,10 млн квт-г електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Минулої доби, 9 січня, станціями вироблено 258,10 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.

Сьогодні, 10 січня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 18-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 77-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 47-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 410 МВт, ЮУАЕС — 2 010 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.

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