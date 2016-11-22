Українські АЕС за добу виробили 256,45 млн кВт-г електроенергії

Сьогодні, 22 листопада, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 28-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 45-а доба середнього планового ремонту.

Вчора, 21 листопада 2016 року о 18:01 енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після проведення середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 855 МВт, ЮУАЕС — 2 735 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.