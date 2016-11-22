Украинские АЭС за сутки произвели 256,45 млн. кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 22 ноября, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 28-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 45-е сутки среднего планового ремонта.

Вчера, 21 ноября 2016 года в 18:01 энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 855 МВт, ЮУАЭС - 2 735 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.