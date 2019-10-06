Українське дербі в Серії А: "Аталанта" Маліновського перемогла клуб Шахова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У протистоянні сьомого туру Серії А "Аталанта" Руслана Маліновського приймала "Лечче" Євгена Шахова, передає кореспондент УНН.
Рівної боротьби між командами не вийшло — на 28 хвилині рахунок відкрив колумбійський форвард господарів Дуван Сапата, а наприкінці тайму рахунок подвоїв експівзахисник “Металісту” Алехандро Гомес.
Німецький оборонець Робін Госенс встановив 3:0 на табло на 56 хвилині. Гол-престижу “Лечче” забив зусиллями Лучіоні — 3:1.
Примітно, що українським легіонерам обох команд не було надано належної ігрової практики — Маліновський з’явився тільки на 74 хвилині замість Ілічіча, а Шахов просидів увесь поєдинок на заміні.
Варто відзначити, що “Аталанта” вийшла на 3 щабель з 16 пунктами, а “Лечче” йде в зоні вильоту — 6 очок.