Украинское дерби в Серии А: "Аталанта" Малиновского победила клуб Шахова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В противостоянии седьмого тура Серии А "Аталанта" Руслана Малиновского принимала "Лечче" Евгения Шахова, передает корреспондент УНН.
Равной борьбы между командами не получилось — на 28 минуте счет открыл колумбийский форвард хозяев Дуван Сапата, а в конце тайма счет удвоил экс-полузащитник “Металлиста” Алехандро Гомес.
Немецкий защитник Робин Госенс установил 3:0 на табло на 56 минуте. Гол-престижа “Лечче” забил усилиями Лучиони — 3:1.
Примечательно, что украинским легионерам обоих команд не было предоставлено должной игровой практики — Малиновский появился только на 74 минуте вместо Иличич, а Шахов просидел весь поединок на замене.
Стоит отметить, что “Аталанта” вышла на 3 ступень с 16 пунктами, а “Лечче” идет в зоне вылета — 6 очков.