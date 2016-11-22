Українська жіноча збірна з гандболу перемогла на турнірі "Кубок Турчина-2016"

“Українська жіноча збірна з гандболу впевнено перемогла збірну Азербайджану у фіналі „Кубку Турчина — 2016“ з результатом 39:17! Українки показали хорошу командну гру і чудовий настрій перед іграми відбіркового раунду до чемпіонату світу-2017”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 25 листопада у Словаччині 25 листопада розпочинається боротьба за путівки на світову першість.