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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 15198 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Українська жіноча збірна з гандболу перемогла на турнірі "Кубок Турчина-2016"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українська жіноча збірна з гандболу перемогла збірну Азербайджану у фіналі "Кубку Турчина - 2016". Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.

Українська жіноча збірна з гандболу перемогла на турнірі "Кубок Турчина-2016"

“Українська жіноча збірна з гандболу впевнено перемогла збірну Азербайджану у фіналі „Кубку Турчина — 2016“ з результатом 39:17! Українки показали хорошу командну гру і чудовий настрій перед іграми відбіркового раунду до чемпіонату світу-2017”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 25 листопада у Словаччині 25 листопада розпочинається боротьба за путівки на світову першість.

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