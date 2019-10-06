Українська збірна потрапила до плей-офф ЧС з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Національна збірна України з міні-футболу і вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату світу, повідомляє УНН з посиланням на Світову федерацію з міні-футболу.
На полях в Австралії український колектив знищив команду Нігерії з рахунком 8:2. У переможців дублі до свого активу записали Харченко і Заяць, а також відзначився Хомін, Пантелейчук, Цой та Задорожній.
Таким чином, в української команди два виграші при одній поразці – друга сходинка групи після Румунії.
Відзначимо, що в 1/8 фіналу о 4:45 ранку 8-го жовтня "жовто-блакитні" змагатимуться із Ганою.