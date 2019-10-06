Украинская сборная попала в плей-офф ЧМ по мини-футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Национальная сборная Украины по мини-футболу и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, сообщает УНН со ссылкой на Всемирную федерацию по мини-футболу.
На полях в Австралии украинский коллектив уничтожил команду Нигерии со счетом 8:2. У победителей дубли в свой актив записали Харченко и Заяц, а также отличился Хомин, Пантелейчук, Цой и Задорожный.
Таким образом, у украинской команды два выигрыша при одном поражении - вторая ступень группы после Румынии.
Отметим, что в 1/8 финала в 4:45 утра 8 октября "желто-голубые" будут соревноваться с Ганой.