Українська юніорка завоювала медаль чемпіонату світу з фехтування

Що відомо

З 3 по 11 квітня єгипетський Каїр прийматиме чемпіонат світу з фехтування серед кадетів та юніорів. Упродовж дев’яти днів учасники розігрують 18 комплектів нагород.

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Відзначимо, що для учениці Анатолія та Андрія Шлікарів це перша у кар’єрі особиста нагорода на світових першостях серед кадетів та юніорів.

Володіючи ініціативою у півфінальному поєдинку проти Чон Ха Йон - 5:7, Валерія Проченко, зазнала травми. Після медичного тайм-ауту вона повернулася на доріжку і не здавалася до останнього. Проте втримати хитку перевагу (13:11), фехтуючи фактично на одній нозі, виявилося надскладним завданням. Тож кінцівка бою залишилася за суперницею з Південної Кореї (13:15).

Нагадаємо

Збірна України завоювала олімпійську путівку і медаль Кубку світу з фехтування у Казані.