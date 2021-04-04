Українська юніорка завоювала медаль чемпіонату світу з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Шаблістка з України Валерія Проченко здобула "бронзу" юніорського чемпіонату світу у Каїрі, передає УНН з посиланням на Національну федерацію фехтування України.
Що відомо
З 3 по 11 квітня єгипетський Каїр прийматиме чемпіонат світу з фехтування серед кадетів та юніорів. Упродовж дев’яти днів учасники розігрують 18 комплектів нагород.
Деталі
Відзначимо, що для учениці Анатолія та Андрія Шлікарів це перша у кар’єрі особиста нагорода на світових першостях серед кадетів та юніорів.
Володіючи ініціативою у півфінальному поєдинку проти Чон Ха Йон - 5:7, Валерія Проченко, зазнала травми. Після медичного тайм-ауту вона повернулася на доріжку і не здавалася до останнього. Проте втримати хитку перевагу (13:11), фехтуючи фактично на одній нозі, виявилося надскладним завданням. Тож кінцівка бою залишилася за суперницею з Південної Кореї (13:15).
Нагадаємо
Збірна України завоювала олімпійську путівку і медаль Кубку світу з фехтування у Казані.