Украинская юниорка завоевала медаль чемпионата мира по фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Саблистка из Украины Валерия Проченко получила "бронзу" юниорского чемпионата мира в Каире, передает УНН со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.
Что известно
С 3 по 11 апреля египетский Каир будет принимать чемпионат мира по фехтованию среди кадетов и юниоров. За девять дней участники разыгрывают 18 комплектов наград.
Детали
Отметим, что для ученицы Анатолия и Андрея Шликаря это первая в карьере личная награда на мировых первенствах среди кадетов и юниоров.
Владея инициативой в полуфинальном поединке против Чон Ха Йон — 5:7, Валерия Проченко, получила травму. После медицинского тайм-аута она вернулась на дорожку и не сдавалась до последнего. Однако удержать шаткое преимущество (13:11), фехтуя фактически на одной ноге, оказалось сверхсложной задачей. Поэтому концовка боя осталась за соперницей из Южной Кореи (13:15).
Напомним
Сборная Украины завоевала олимпийскую путевку и медаль Кубка мира по фехтованию в Казани.