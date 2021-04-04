Украинская юниорка завоевала медаль чемпионата мира по фехтованию

Что известно

С 3 по 11 апреля египетский Каир будет принимать чемпионат мира по фехтованию среди кадетов и юниоров. За девять дней участники разыгрывают 18 комплектов наград.

Детали

Отметим, что для ученицы Анатолия и Андрея Шликаря это первая в карьере личная награда на мировых первенствах среди кадетов и юниоров.

Владея инициативой в полуфинальном поединке против Чон Ха Йон — 5:7, Валерия Проченко, получила травму. После медицинского тайм-аута она вернулась на дорожку и не сдавалась до последнего. Однако удержать шаткое преимущество (13:11), фехтуя фактически на одной ноге, оказалось сверхсложной задачей. Поэтому концовка боя осталась за соперницей из Южной Кореи (13:15).

Напомним

Сборная Украины завоевала олимпийскую путевку и медаль Кубка мира по фехтованию в Казани.