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Українська тенісистка вийшла в півфінал парних змагань WTA "Прем'єр" в Осаці

Українська тенісистка вийшла в півфінал парних змагань WTA "Прем'єр" в Осаці

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Українка Надія Кіченок разом з американкою Ебігайл Спірз вийшли до парного півфіналу на турнірі WTA "Прем'єр" в Осаці, повідомляє УНН.

Українсько-американська пара у боротьбі, яка тривала 1 годину та 21 хвилину, перемогли місцевих тенісисток Ері Хозумі та Макото Ніномію — 2:6, 6:1, 13:11.

У обох пар за матч здійснено по два брейки, але на тай-брейку Кіченок та Спірс 5 міні-брейків проти 4 в опоненток.

Відзначимо, що у півфіналі Кіченок і Спірс битимуться проти переможниць матчу Гренефельд/Схюрс — Се Шу-Ін/Сє Шувей.

Додамо також, раніше парний турнір в Осаці покинули сестра Надії — Людмила, а також Даяна Ястремська.

Українські Національні Новини

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