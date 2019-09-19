Українська тенісистка вийшла в півфінал парних змагань WTA "Прем'єр" в Осаці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Українка Надія Кіченок разом з американкою Ебігайл Спірз вийшли до парного півфіналу на турнірі WTA "Прем'єр" в Осаці, повідомляє УНН.
Українсько-американська пара у боротьбі, яка тривала 1 годину та 21 хвилину, перемогли місцевих тенісисток Ері Хозумі та Макото Ніномію — 2:6, 6:1, 13:11.
У обох пар за матч здійснено по два брейки, але на тай-брейку Кіченок та Спірс 5 міні-брейків проти 4 в опоненток.
Відзначимо, що у півфіналі Кіченок і Спірс битимуться проти переможниць матчу Гренефельд/Схюрс — Се Шу-Ін/Сє Шувей.
Додамо також, раніше парний турнір в Осаці покинули сестра Надії — Людмила, а також Даяна Ястремська.