Українська тенісистка вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в США

Деталі

Бондаренко затратила на перемогу над 698 ракеткою світу 1 годину 37 хвилин — 6:1, 5:7, 6:2. За місце в основній сітці турніру в Чарльстоні українка зіграє з 20-річною американкою Аліша Паркс (320 у WTA). Це буде їхня перша зустріч на тенісному корті.

Примітно, що минулого тижня Бондаренко поступилася у фіналі кваліфікації турніру WTA-500, який проходить на цих же кортах в Чарльстоні.

Довідка

34-річна Бондаренко свого часу встигла завоювати чотири титули на турнірах WTA у парному розряді. Її найвищий показник в парному рейтингу WTA сягав 9-го рядка у 2008 році, а в одиночному — 29-го в 2009 році.