Українська тенісистка стала фіналісткою Підсумкового Мастерсу серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У місті Ченду (Китай) завершився півфінальний поєдинок Підсумкового Мастерсу серед юніорів в якому українці Марті Костюк протистояла аргентинка Марія Лурдес Карле, передає кореспондент УНН.
Перший сет тривав за рівної боротьби. Кожна спортсменка брала гейми на своїх подачах до восьмого гейму в якому українка здійснила брейк, який дозволив забрати партію – 6:3.
Старту наступного сету виявився невдалим для Костюк – 0:3. При рахунку 2:5 наша співвітчизниця виграла в 5-ти поспіль геймах і святкувала перемогу – 6:3, 7:5.
Відзначимо, що опоненткою українки по фіналу стане словенка Кайі Юван, з якою наша спортсменка вже зустрічалася на даному турнірі.
Нагадаємо, що таким чином переможна серія Костюк на кортах в Ченду склала вже чотири поєдинки.