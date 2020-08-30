Українська тенісистка перемогла на старті турніру в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українська тенісистка Дар'я Лопатецька з виграшу стартувала на турнірі у столиці Чехії, передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
У першому колі українська тенісистка, яка займає 381-е місце, обіграла 25-ту сіяну Інді де Вром (183 у світі) з Нідерландів — 6:2, 6:3.
Зустріч тривала майже півтори години: Лопатецька зробила шість брейків і упустила три гейми на власній подачі. Це перша перемога для харків’янки на такому великому турнірі.
Сказано, що у другому колі наша землячка зіграє проти італійки Джесіки П’єрі (312 у WTA).
Примітно, також на турнірі зіграє наша Дарина Снігур.