Українська тенісистка обіграла лідера посіву і вийшла у фінал турніру в Хорватії

У півфінальному поєдинку українка, посіяна під 14 номером, обіграла першу ракетку турніру 17-річну Елізабетта Кокьяретто — 6:4, 3:6, 6:3.

Зазначимо, що суперницею Деми по фіналу стане 15-річна датчанка Клара Таусон, посіяна під третім номером.

Нагадаємо, що у минулому році наші спортсменки стали чемпіонками Європи з юнацького тенісу.