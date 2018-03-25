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Українська тенісистка обіграла лідера посіву і вийшла у фінал турніру в Хорватії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. 17-річна українська тенісистка Вікторія Дема вийшла в фінал юнацького турніру ITF першій категорії “34. Perin Memorial”, що триває у Врсаре (Хорватія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У півфінальному поєдинку українка, посіяна під 14 номером, обіграла першу ракетку турніру 17-річну Елізабетта Кокьяретто — 6:4, 3:6, 6:3.

Зазначимо, що суперницею Деми по фіналу стане 15-річна датчанка Клара Таусон, посіяна під третім номером.

Нагадаємо, що у минулому році наші спортсменки стали чемпіонками Європи з юнацького тенісу.

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