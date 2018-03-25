Украинская теннисистка обыграла лидера посева и вышла в финал турнира в Хорватии

В полуфинальном поединке украинка, посеянная под 14 номером, обыграла первую ракетку турнира 17-летнюю Элизабетта Кокьяретто - 6:4, 3:6, 6:3.

Отметим, что соперницей Деми по финалу станет 15-летняя датчанка Клара Таусон, посеянная под третьим номером.

Напомним, что в прошлом году наши спортсменки стали чемпионками Европы по юношеского тенниса.